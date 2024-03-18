厂车与巴士在新山关卡相撞 约10人受伤

蓝色工厂巴士司机疑似疏忽倒车，清晨在新山关卡撞上直行的新捷运巴士，导致约10人受伤。

星期一（3月18日）早多个新马关卡的脸书群组发出贴文，网友指前往新加坡途中，目睹一辆马国厂车和一辆新加坡公共巴士在新山关卡相撞。

根据网上照片显示，马来西亚注册的厂车车尾部分损毁，至于被撞的新捷运巴士后方车门和车窗玻璃被撞碎，玻璃碎片洒在座位上，当时巴士载有不少乘客。

事发后，巴士玻璃碎片洒落在座位上。（取自网络）

记者辗转联络上其中一名伤者陈小姐（29岁，书记），她指车祸约在星期一清晨约5时45分发生，当时她就站在车门旁，结果小腿被玻璃碎片扎伤，脚踝也流血。

她绘述，当时乘搭160号路线的巴士前往新加坡工作，而就在巴士出境时，一辆厂车却直接倒退撞上巴士。

“当时我在跟我先生聊天，突然他就喊了一声，我转过头去看时已经撞下去了。现场有的乘客手腕流血，我也看到厂车上有一个印族乘客额头磕破流血。我先生手臂则受轻伤。”

据她了解，新捷运巴士约有四人被玻璃碎割伤，至于厂车则约有六人，包括额头流血的伤者，还有几名乘客扭伤脚。

新捷运发言人陈贵珍受询时说，星期一清晨6时前，一辆160号巴士在新山关卡巴士离境处穿行时，突然被一辆正在倒车的私人巴士撞到左侧。一名巴士女乘客在意识清醒下送往新山一家医院。“我们正在联系她，并给予必要协助。”