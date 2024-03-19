新加坡邮政拟脱售部分房地产和业务套现

新加坡邮政（SingPost）计划脱售部分非核心房地产和业务套现，集团也宣布从2024/2025年财年起，把至少30%的净利用于派息。

根据新邮政在星期二（3月19日）发布的文告，这些资产包括海外的房地产和资产。脱售这些资产和业务的收益将用来偿还部分债务、进行增长型投资，以及回馈股东。

脱售资产的时机要视市场情况而定，以确保能获得适当的价值，以及管制当局和股东的批准。

集团自去年5月展开的策略检讨刚结束，并拟定接下来三年的五大策略，脱售部分非核心资产和业务是其中的一项策略。

集团也对股息派发政策进行检讨，并决定从2024/2025年财年起，把净利的30%至50%用来派息。集团原本的派息政策是净利的60%至80%用来派息。

集团的另一项策略就是进行大改组，把各项业务归纳为新加坡、澳大利亚和国际三项主要业务。这三项业务拥有在各自市场运作的自主权，而且可按各自的独立策略加强核心能力，目标是成为市场领头羊。

集团也会积极发展本地的送货服务业务，并以成为该领域的市场领导者为目标。

在海外业务方面，集团的澳洲业务会借助轻资产混合型第四方（4PL）和第三方（3PL）物流能力，巩固作为澳洲五大物流公司之一的地位。

国际业务则会通过轻资产模式和第四方（4PL）物流平台ARRIV，为跨境电商客户提供更好的服务。

新加坡邮政董事会主席伊盛盟（Simon Israel）指出，董事会认为目前的新邮政股价没有适当地反映集团的内在价值。

他说：“我们的策略由管理层执行，将能解锁股东价值，让运作更加灵活，并以一家国际物流企业持续长期增长。”

新邮政股价在星期一（18日）以0.38元作收，无变动。