维文会见巴勒斯坦权力机构官员 重申支持地区长远发展

外交部长维文医生说，以哈冲突若进一步在中东扩散将造成严重后果，巴勒斯坦权力机构所展现的冷静有助控制战事，让当局能从长计议巴勒斯坦的未来。新加坡除了给予加沙紧急人道援助，也会继续支持巴勒斯坦的长远发展。

维文星期一（3月18日）从约旦首都安曼乘车经侯赛因国王大桥，并通过以色列边检进入巴勒斯坦权力机构总部拉姆安拉（Ramallah）。他先后会见巴勒斯坦总理阿什提耶（Mohammad Shtayyeh）、候任总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa）、副总理兼外交部长马勒基（Riad Malki），以及情报局局长法拉杰（Majed Faraj）。

阿什提耶领导的现任政府在2月宣布辞职，由候任总理穆斯塔法成立一个新的专业技术官僚政府，筹备战后治理事宜。

穆斯塔法现任巴勒斯坦投资基金会主席，同时担任总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）的经济顾问。

哈马斯和以色列早前分别公布对巴勒斯坦的重建和治理方针，涉及巴勒斯坦整合与两国方案等敏感且复杂事宜。维文认为，有关当局须展开“创意和勇敢的设想”，规划巴勒斯坦日后的治理模式，并启动经济发展。

维文说：“巴勒斯坦人很清楚地意识到，这是一项繁重的任务。”

对此，维文重申了新加坡在公共部门和数码治理方面，对巴勒斯坦权力机构的支持。

我国2022年在拉姆安拉成立新加坡代表处，向当局提供更多技术援助。目前已有超过700名巴勒斯坦权力机构官员参与了我国的培训和深造课程。

维文说，新加坡将探讨增加在巴勒斯坦所提供的技术援助，加速当地发展。