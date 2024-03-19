星期二开盘可关注股票

隔夜三大美股集体止跌收涨，纳斯达克指数星期一（3月18日）收涨0.82%，收于16103.45点；标普500指数涨0.63%，报5149.42点；道琼斯工商指数涨0.20%，报38790.43点。大型科技股中，特斯拉涨超6%，公司欧洲部分地区的Model Y车型降价。

新加坡海峡时报指数星期一横摆作收，闭市报3171.93点，微跌1.03点或0.03%。本地股市整体交易量30亿4000万股，交易总值9亿6854万元。上升股261只，下跌股296只。

亚太区域股市星期二（19日）开盘全部下滑，首尔股市跌1.13%。东京和悉尼股市则分别下滑0.34%和0.01%。

星期二可关注的本地股票：

1. 新加坡邮政（SingPost）计划脱售部分非核心房地产和业务套现，集团也宣布从2024/2025年财年起，把至少30%的净利用于派息。根据新邮政在星期二（3月19日）开盘前发布的文告，这些资产包括海外的房地产和资产。脱售这些资产和业务的收益将用来偿还部分债务、进行增长型投资，以及回馈股东。脱售资产的时机要视市场情况而定，以确保能获得适当的价值，以及管制当局和股东的批准。

2.宏利美国房地产投资信托（Manulife US Real Estate）开盘前宣布，卡萨桑特（John Anthony Casasante）将取代甘特（Tripp Gantt）出任信托首席执行官。后者因家庭原因，将于6月30日卸任。卡萨桑特同时取代布朗（Patrick Arthur Browne）兼任信托首席投资官。此外，阿里（Mushtaque Muhammad Ali）将于4月12日起代替Robert Wong Teck Ling出任信托首席财务官。信托星期一闭市报0.057元，股价无变化。

3. 新翔集团（SATS）投资6100万元，在印度班加罗尔开设国际食品方案设施。新设施占地22万1000平方英尺，每日可生产高达4万公斤的即食食品。新翔集团星期一收报2.53元，下跌0.78%。

4. 铭泰国际（Metech International）透露，公司收到张永碧（音译）等三位持股不少于10%股东的信函，要求公司在5月14日前尽快召开临时股东大会，以免去非执行非独立董事黄成发（音译）的职务及公司其他任命。铭泰国际星期一平收0.034元。

5. 中国光大水务（China Everbright Water）星期一宣布，因工作安排变化，集团高层出现多个人员变动，涉及职务包括董事会主席、执行董事和首席财务官等。集团星期一股价报0.225元，无变化。