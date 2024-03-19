宏利美国房地产投资信托更换首席执行官

宏利美国房地产投资信托（Manulife US Real Estate）宣布，卡萨桑特（John Anthony Casasante）将取代甘特（Tripp Gantt）出任信托首席执行官。后者因家庭原因，将于6月30日卸任。

信托星期二（3月19日）盘前发布文告宣布，卡萨桑特将于4月8日起担任信托首席执行官兼首席投资官。此外，穆什塔克（Mushtaque Muhammad Ali）将于4月12日起出任信托首席财务官。

上述任命有待监管部门批准。

卡萨桑特将领导团队实施信托资本重组计划，以进一步减少信托债务和资本支出。他还将负责信托基金的运营、业务和投资策略，包括投资组合优化和资本管理。

卡萨桑特加入信托前，在资产管理公司DWS担任房地产资产区域总监，负责美国西部的房地产投资组合。投资组合包括工业房地产和办公楼，资产净值达150亿美元（约201亿新元）。此外，他还曾任职于高纬环球（Cushman & Wakefield）和Lincoln Property Company，拥有超过25年的商业房地产经验。

宏利美国房地产投资信托主席兼非执行董事费利西亚诺（Marc Feliciano）在文告中说：“卡萨桑特在美国房地产市场拥有丰富的经验，他将与穆什塔克一起提高信托运营效率，并通过创新为投资者带来可持续收益。”