毕丹星现身国家法院 疑因涉作伪证出庭

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星，星期二（3月19日）上午10时45分出现在国家法院，这可能与他在2021年出席关于辣玉莎撒谎的国会特权委员会听证会时，涉嫌作伪证有关。

身穿黑色西装的毕丹星，独自一人抵达国家法院。他回应媒体问题时说，将在不久后发布声明。问及他为何来到国家法院，他说：“你一般为什么会来国家法院？”

媒体在国家法院外追访毕丹星的过程中，有摄像师不慎跌倒，毕丹星立刻停下脚步，伸手询问他是否没事，并逗留数秒让媒体拍照后，再继续步入国家法院。

盛港集选区前议员辣玉莎2021年8月至10月三度在国会撒谎，事件交由特权委员会处理。

特权委员会经过总计31小时的听证会、传召工人党领导人等人供证后，2022年2月向国会提呈建议报告，指毕丹星和工人党副主席费沙在接受问话时行为不当，建议把两人交给总检察署调查。

国会经过辩论后，通过特选委员会的这项建议。毕丹星当时在国会表示不接受调查结果，说自己从未指示辣玉莎隐瞒真相，并质问特选委员会为何把重点放在辣玉莎未经证实的证词，即她声称工人党领导人让她把谎言“带进坟墓”。

特权委员会在报告中说，它有足够理由相信毕丹星在宣誓下作供时没有说实话，这可能构成作伪证的严重刑事罪。费沙则数次拒绝回答特权委员会的一些问题，可能构成藐视国会的罪名。

新加坡警察部队2022年4月发文告说，总检察署将此事移交给警方调查。警方当时说它正在研究国会提供的证据，也将同有关人员联系，调查毕丹星和费沙在供证过程中，是否有违法行为。

根据刑事法典，在司法程序以外的情况提供或编造假证据，可处以最长三年的监禁，也可外加罚款。

我国宪法规定，凡在新加坡或马来西亚被定罪，并监禁至少一年，或罚款至少1万新元的议员会失去国会议席。

毕丹星和费沙都是阿裕尼集选区议员。