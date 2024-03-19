本地股市星期二早盘平收

美联储议息会议前投资者选择观望，本地股市持续横盘整理。新加坡海峡时报指数星期二（3月19日）截至中午12时基本平收，微跌0.04点，报3171.89点。最高点达3179.36点，最低点为3165.44点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时说，美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议前，投资者一般较谨慎，致使指数波动较小。短期来看，本地市场没有利空消息，市场在3月初企稳后，有望继续向好。此外，美联储今年必会降息，这在中长期有利于海指权重股中的房地产投资信托。

全球投资管理公司MFS Investment Management首席经济师兼投资组合经理韦斯曼（Erik Weisman）说，美联储何时降息很大程度上将取决于下个月的通胀报告，而本轮议息会议可能不会透露具体降息时间，而是继续表达对今年多次降息的信心。

亚太地区股市涨跌互现，悉尼、东京和台湾均上涨，涨幅介于0.05%至0.25%；深圳和上海则分别下滑0.17%至0.39%；首尔和香港各跌1.31%和1.37%。

30只海指成份股中，10只上涨，15只上涨，五只持平。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新电信（Singtel），前者起5.85%至1.81元，后者起1.21%至2.52元。

下跌幅度最大的是DFI零售集团 （DFI Retail Group）和海庭（Seatrium），分别滑落4.17％和3.7%，报2.07美元和0.078元。