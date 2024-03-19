今被控两控状 毕丹星：会继续履行议员职责

因向国会撒谎面对两项控状的国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星说，在所有法律程序完成之前，他会继续履行议员和市镇理事会理事职责。

毕丹星于星期二（3月19日）中午在个人脸书发表声明说，他是在星期一（18日）上午接到出庭通知。

他星期二上午被控两项控状，指他在向国会或国会委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述，抵触新加坡国会（特权、豁免和权力）法第31(q)节条文。他在庭上表示不认罪。

毕丹星在帖子里说，在所有法律程序完成之前，他会继续履行国会议员和市镇会理事的所有职责，这包括接见选民活动、走访社区、家访，以及派发工人党党报《铁锤》等。

毕丹星现为阿裕尼集选区议员，也是阿裕尼—后港市镇会理事。

“我当初踏入政坛时就不抱幻想，我知道要在新加坡建立一个更公平和民主的政治体制，所会面对的挑战。即使这项工作仍在进行中，能够成为推动这项事业的工人党团队一员，我深感荣幸。”

他补充说：“我会继续尽一分力，并感谢所有新加坡人对工人党的持续支持。让我们继续努力。”