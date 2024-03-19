反诈中心与两银行助82岁翁保住370万元 20岁“特务”被捕

看准82岁老汉好骗，骗子一个月内三次出击，所幸反诈骗中心与两家银行半途拦截，帮老汉保住370万元，警方同时还逮捕一名年仅20岁的“新加坡特务”。

新加坡警察部队星期二（3月19日）发文告说，反诈骗中心在2月和3月，与联昌银行（CIMB）和丰隆金融合作，识破并拦截可疑转账，协助一名三次险些坠入骗局的82岁老汉保住370万元。

2月6日，联昌银行人员发现老汉的银行户头要把一笔210万元的款项转走，于是与反诈骗中心人员一起找上老汉住家。银行人员随即暂时冻结老汉的银行户头，防止他蒙受更多损失，并且追回130万元。然而，在警方接获通报前，老汉还是有一些钱已被转移到海外。

隔天，老汉的儿子通报反诈骗中心，称父亲发出三张共120万元支票给三个陌生人，反诈骗中心与丰隆金融马上采取行动，在过账前把支票拦下。

一个月后，反诈骗中心在3月9日接到联昌银行的通报，称老汉在一名身份不明男子的陪同下，到联昌银行购买一张120万元的银行本票（cashier’s order）。

嫌犯或涉及另三起骗案

反诈骗中心和中央警署警员迅速采取行动，一名20岁男子因涉嫌参与假冒公务员骗案被捕，他相信还涉及另外三起类似骗案，他也被搜出两台手机和一些用于犯罪的文件。

20岁嫌犯被搜出两台手机和一些用于犯罪的文件。（新加坡警察部队提供）

初步调查显示，涉案男子声称按照不法分子的指示冒充中国公安，陪同受害男子前往联昌银行购买银行本票。根据警方提供的照片，被捕男子随身携带的假公安证件，甚至印有“新加坡特务”的字样，试图鱼目混珠。

有关的调查还在进行中。

警方重申，警方严正看待任何参与诈骗的人，无论是有意还是无意，若被发现参与诈骗都将被调查。

警方提醒公众接到来自海外、以“+”开头的电话时，应采取预防措施，包括致电警方或相关单位核实消息，避免透露个人资料，切勿按指示转账，并咨询亲友意见等。

公众也可以通过“ACT”三步骤来保护自己，避免成为诈骗案的受害者。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），受骗后要尽快通知当局，以防更多人受害。

冒充他人行骗的罪行若成立，他将面对最长五年监禁，或罚款或两者兼施。若欺骗罪名成立，则将面对最长10年监禁，外加罚款。