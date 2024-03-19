罗厘物品散落地 逾10名公众伸出援手

罗厘上的大量物品散落地上，多位热心民众伸援手，纷纷到路中央帮忙捡起，避免影响交通。

这起事故发生于3月16日上午10时40左右，地点在靠近山乐坊（Hillion Mall）的兀兰路一带。

根据脸书专页ROADS.sg的贴文，事发时一辆载货罗厘驶过该路段，岂料后方的物品掉落，散落一地。接着便出现感人的一幕，许多公众纷纷前去帮忙，还有驾驶者甚至趁着等红灯转绿时，下车帮忙。

视频可见，超过10名公众伸出援手，纷纷到路中央帮忙捡起罗厘掉落的物件，并将这些片状物体移到路旁的草坪，避免影响交通。

其中有份参与协助的公众林庆和（70岁，货柜司机）告诉记者，当时他帮忙指挥交通，而其他驾驶者见状后，也停车协助。

“大家帮忙把那五六十片东西搬到路旁，罗厘司机再慢慢整理。整个过程差不多10分钟吧。”

林庆和说，罗厘司机是20来岁的客工，事后双手合十向大家道谢。他补充，当时虽然逐渐出现车龙，但大家都表现得有耐性，而他也庆幸没人在事件中受伤。

“那个东西很像铁片，感觉蛮危险。大家这样主动互相帮忙，令人感动。”

贴文随后掀起热议，至今已有超过7200人“点赞”，视频观看人次也超过27万次，还有过百名网民在底下留言表示感动，并赞扬这些公众的热心之举。