诉讼期间 行动党不要求暂停毕丹星议员资格

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星因向国会撒谎，星期二（3月19日）被控。执政党人民行动党说，行动党议员不会在法律诉讼期间，要求暂停毕丹星的议员职务。

行动党组织秘书傅海燕，星期二下午发表声明，回应毕丹星被控一事。

傅海燕也是永续发展与环境部长。她说，由于案件已提交法院审理，行动党不会对案情发表评论。不过，有人询问行动党会否通过其国会议员，寻求暂停毕丹星的议员职务。毕丹星现为阿裕尼集选区议员。

对此，傅海燕说，行动党议员不会在法律诉讼期间这么做。她提到，国会之前已通过动议，将待有关毕丹星的调查和法律程序结束后，再决定如何处置他和工人党主席林瑞莲和副主席费沙。

国会领袖英兰妮2022年2月，曾在国会就国会特权委员会的建议报告提出两项动议，分别涉及如何处置盛港集选区前议员辣玉莎，以及毕丹星、林瑞莲和费沙。

去年9月，新加坡前进党非选区议员潘群勤在国会上，要求前交通部长易华仁在被贪污调查局逮捕助查期间，暂停议员职务。英兰妮对此提出动议，内容包括在易华仁的调查结果出炉之后，才处理有关他的事项。

傅海燕在声明中指出，国会必须严格处理任何有不当行为的议员，但暂停议员职务是一项严重的举措，必须按照适当的法律程序和正义原则进行。“国会不应预先判断诉讼结果。”