若定罪罚款 毕丹星不会丧失议员资格

毕丹星面对两项控状，控方只要求法庭对每项控状处以罚款，而不要求监禁。法律专家指出，即使毕丹星两项控状罪成，他会否失去议员资格，取决于单一控状的最高刑罚。因此，就算最终被定罪，他也不会失去议员资格。

根据宪法，议员在新加坡或海外法庭被判罚款少于1万新元（或对等币值），或监禁不超过一年，不会丧失国会议席，各项罪状或罚款不会相加。

总检察署回答媒体询问时说，控方已经让毕丹星知道，鉴于现有证据和整体情况，他若罪成，控方将要求法庭对他的两项控状罚款。不过，总检察署强调，最终裁决由法庭裁定。根据第36(1)(b)节条文，毕丹星可被判最高7000元罚款，和或监禁最长三年。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星星期二（3月19日）上午被控上法庭，他面对两项控状，指他向国会或国会委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述。毕丹星是阿裕尼集选区议员。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》访问时说，他相信控方是根据案情的轻重和整体情况来提控，如果要求监禁，可能会过于严重。

陈庆文指出，根据宪法，议员会否丧失资格视罪行有多严重而定，因此规定的罚款或监禁条文，是以一项罪名而论，不是各项总和。换言之，一人如果因触犯交通规则而多次被罚款，也不能把所有罚款额加起来，以决定他是否会丧失议员资格。

至于现在提控毕丹星是否意味着我国大选即将来临，或是会影响各政党在大选中的表现，陈庆文说，这起案件已调查超过两年，调查员也了解公众对案件的关心和涉及的政治敏感度，选择提控，更重要的是为了清楚传达一个信息，即议员不可滥用在国会发言的权力或撒谎。