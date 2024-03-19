支援临终患者 居家住院和日间慈怀疗护名额将增加

许多临终患者希望在家里走完人生最后一段路，卫生部将在2025年底前，让可接受居家慈怀疗护的名额，从现有的2400人提高50%至3600人；住院和接受日间慈怀疗护的名额，也会分别增加15%及12%，至300张病床及140人，以满足日渐增加的需求。

卫生部长王乙康星期二（3月19日）为楼高17层的陈笃生医院综合医疗护理中心（TTSH Integrated Care Hub）主持开幕仪式致辞时，宣布有关消息。

王乙康去年7月在新加坡慈怀疗护研讨大会上，推介更新版的全国慈怀疗护策略，希望多管齐下让临终患者更有尊严地与家人告别，也通过提高津贴，减轻患者与家人的财务负担。

他指出，自去年推出更新版全国慈怀疗护策略后，已取得一些进展，有早期迹象显示，越来越多临终患者是在医院以外走完最后一程，但政府与各界还可以做得更多。

有意选择在家离世的病患，一般患有末期疾病如癌症末期，需要各种医疗器材协助减轻他们的症状和改善生活质量，但部分临终患者可能面对无法及时租用辅助设备如电动病床、制氧机等的挑战，也要支付高昂的租用费。

为此，卫生部将会拨款2300万元，通过设备租用计划（Equipment Rental Scheme，简称ERS）来减轻患者的负担。新计划将在今年10月正式推出，预计未来三年，可让1万2000名接受居家慈怀疗护的公民受惠。

届时符合条件、经诊断寿命少过一年，正在接受慈怀疗护的患者，可向公立医院以较可负担的费用，租用在家使用的医疗设备。

王乙康举例，出院后的病患在获得最高额度的津贴后，仅需每周支付约100元，就可租用医用病床和制氧机。这两样医疗设备若自行购买，可能要耗费超过2000元。