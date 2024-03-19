毕丹星等工人党议员现身党总部

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星与其他几名工人党议员，星期二（3月19日）傍晚陆续现身工人党总部。毕丹星面对现场媒体提问时神情自若，不发一语。

傍晚6时54分，阿裕尼集选区议员毕丹星，抵达芽笼路701号Teambuild Centre四楼的工人党总部。其他身兼工人党中委的议员，如陈立峰、费沙、蔡庆威和林志蔚也陆续抵达。他们都没接受现场媒体采访。

工人党前秘书长刘程强则在晚上8时左右抵达总部。他受访时告诉记者，星期二的会议是每月定期举行的，毕丹星面控一事不在会议议程上。

至于对毕丹星面对的控状有何看法，刘程强说毕丹星已在个人脸书发表声明，他不便多谈，也不能代表党答复。

毕丹星于星期二上午被控两项控状，指他在2021年向国会特权委员会供证期间，蓄意作出虚假陈述，抵触新加坡国会（特权、豁免和权力）法第31(q)节条文。他在庭上表示不认罪。

费沙在国会特权委员会听证会上，则多次拒绝回答问题，但控方在考虑了所有证据后，决定不提控他。

盛港集选区前议员辣玉莎2021年8月至10月三度在国会撒谎，事件交由特权委员会处理。特权委员会经过总计31小时的听证会、传召工人党领导人等人供证后，2022年2月向国会提呈建议报告，指毕丹星和工人党副主席费沙在接受问话时行为不当，建议把两人交给总检察署调查。