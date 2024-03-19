ShopBack将裁195人并退出“先买后付”业务

新加坡电商返现平台ShopBack将裁员195人或24％员工，退出“先买后付”（BNPL）业务，以便使业务更专注。

ShopBack首席执行官曾宪毅星期二（3月19日）向员工宣布了这项消息。在他宣布消息不久后，公司开始通知受影响的员工。

他说，自2022年以来，ShopBack已开始冻结领导层的工资并支付较低的奖金，但可持续增长仍然是一个挑战。

据彭博社报道，ShopBack也电邮客户，告知将在3月较后时终止“先买后付”服务。与冠病疫情引发推动先买后付服务崛起的狂热相比，随着家庭面临通货膨胀压力而削减支出，先买后付行业举步维艰。政府监管机构还呼吁对先买后付行业进行更多监管，为消费者提供更大的保护。

曾宪毅告诉员工：“我犯了一个错误，带领公司往太多方向发展，并过快地扩大我们的团队。我对导致这种情况的决定承担全部责任。”

这家在2014年由曾宪毅和梁永祥等人创立的新加坡公司，主要是为用户提供电商商品消费返现服务。它获得淡马锡控股（Temasek Holdings）的投资支持，其他投资者包括SoftBank Ventures Asia和Rakuten Capital。它是在2021年收购了金融科技初创公司Hoolah，从而进入“先买后付”服务。

根据公司网站，ShopBack已扩展至东南亚、澳大利亚、韩国和台湾，共11个市场。它在2022年于F轮集资中筹得2亿美元（2亿6800万新元）资金，投资者包括西太平洋银行（Westpac Banking Corp）和Asia Partners。