星展和摩根大通资产管理推出退休规划智能投资组合

星展集团（DBS）和摩根大通资产管理（J.P. Morgan Asset Management）推出亚洲首个用于退休规划的数码平台智能投资组合，让客户根据人生阶段调整资产配置。

这个星展数码平台智能投资组合（DBS Retirement digiPortfolio）的投资方案，可根据客户的不同人生阶段如初创事业、中年和退休，为他们制定符合风险承受度的资产配置。

例如，在30岁处于初创事业阶段，投资方案专注于资本升值，股票占比较高，为65％，固定收益产品和现金则分别为32％和3％。到了65岁处于退休年龄，投资者倾向追求稳定收益，投资方案会自动把股票占比降至15％，固定收益产品升至82％，现金保持在3％。

另外，投资者可选择在退休时，定期提取一笔固定金额来应付退休开销。与此同时，他们能够保持投资，继续为晚年生活做规划。

这个投资方案采取下滑曲线（glidepath）资产配置策略，即资产配置随所处的年龄阶段逐渐调整。这是一项付费服务，每年收取0.75％管理费。

星展银行理财规划保险与投资主管林诚川说：“这为想要为退休做规划，但觉得有些困难的客户排除障碍，同时让他们克服惰性，让人们以更可负担得起的费用开始做规划。”

公众可通过星展或储蓄银行的银行应用采纳这个投资方案。设立投资组合的最低投资额为1000元，之后每月可填补最低100元进行投资。客户无须支付额外销售费，并且可以随时把资金取出，不必缴付提款罚金。