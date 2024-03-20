维文会见内坦亚胡重申我国立场 指以军反应过激

外交部长维文医生会见以色列总理内坦亚胡，并重申我国立场。维文说，对于巴勒斯坦武装组织哈马斯去年10月发动的恐怖袭击，以色列虽有权自卫反击，但以色列的军事反应过激。他认为，以色列社会深受打击，目前难以接受不同立场，预计以哈冲突会持续。

维文星期二（3月19日）在耶路撒冷会见内坦亚胡，讨论加沙局势。这是维文自去年10月以哈开始交火后，首次与内坦亚胡面对面会谈。维文会后接受媒体访问说，新加坡和以色列有“明显的立场分歧”。

维文说，哈马斯10月7日发动的恐怖袭击殃及无辜平民，也让以色列社会的安全感和对有关当局的信任都深受打击。

哈马斯袭击导致超过1000人死亡，250多名以色列人遭挟持为人质。对此，维文说，以色列有权自卫，并要求立即无条件释放人质。

尽管如此，维文仍向内坦亚胡重申我国立场，指以方的军事反应过于激烈。维文2月29日在国会拨款委员会辩论外交部开支预算时，首次以“过于激烈”形容以军在加沙的军事行动。

以军在加沙地带展开的反击行动，至今已造成超过3万人死亡，约200万人流离失所。以军近日突袭加沙最大医院希法医院，并扬言要攻入拉法追剿哈马斯。

维文认为，任何面临危机的政府，它的当务之急必然是保障国家安全，更何况以色列不久前才遭受极大创伤，所以对于一些观点，现阶段未必听得进去，更不会接受。

“安全固然重要，但如果没有和平，安全威胁会一次又一次地出现……但以色列还没有到达考虑如何平衡安全与和平的阶段。”

虽然与以色列立场不同，维文说，新加坡须继续和各方保持沟通，并尽所能提供更多援助。

谈及以色列和哈马斯正在多哈进行的人道主义停火谈判，维文虽希望双方达成协议，但预计战火不会就此结束。

他提醒新加坡人，国际社会是“混乱、复杂和困难的”，不能抱有不切实际的幻想，认为这动荡不安之地，会轻易地恢复和平。

维文也会见以色列总统赫尔佐格等政要

除了内坦亚胡，维文也会见多名以色列政要，包括总统赫尔佐格、外长卡茨（Israel Katz）、战时内阁成员甘茨（Benny Gantz），以及前总理贝内特。

根据我国外交部星期三（20日）发表的文告，维文会见以色列政要时，代表新加坡向所有受到哈马斯袭击影响的家庭表示慰问。他重申，新加坡谴责哈马斯的恐怖行为，并呼吁立即无条件释放所有平民人质。

文告说，维文也呼吁以方尽最大努力保护平民安全，让救援物资能通过陆路站点进入加沙。他强调，新加坡原则上一贯支持以巴根据联合国安理会相关决议，通过谈判达成永久停止敌对状态的两国方案。

维文和随行的我国国会议员，也分别会见了以色列各政党议员，包括全国团结、联合阿拉伯名单和工党。