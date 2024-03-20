市场在美国联邦储备局召开货币政策会议之际采取乐观态度，星期二（3月19日）美国隔夜股市全线上升，纳斯达克指数上涨0.39%，标普500指数上涨0.56%，道琼斯工业指数上涨0.83%。

投资者密切关注星期三（20日）公布的美联储利率决议。尽管投资者已预期当局这次会维持利率不变，但市场的最终反应可能取决于官员对顽固通胀的表态，以及他们在今年放松政策的时机和是否会发出更强硬的信号。

以下是星期三可关注的股票：

1. 凯德投资（CapitaLand Investment）星期三开市前宣布，集团首次通过发行可持续挂钩熊猫债券（sustainability-linked panda bond），筹资10亿人民币（约1亿8710万新元）。这也是首个由新加坡公司发行的可持续挂钩熊猫债券，为期三年，固定利率每年为3.5%。投资者对债券的需求强劲，认购率为1.65倍。凯德投资股价星期二下跌0.38%至2.66元。

2. 新电信（Singtel）星期二宣布，将于今年第三季在新加坡和东南亚推出图形处理器即是服务（GPUaaS），为企业提供使用英伟达（NVIDIA）的人工智能计算能力的机会，以提高效率，加速增长和创新。新电信股价收于2.51元，起0.8%。

3. 丰益国际（Wilmar International）的一家全资子公司，打算通过公开募股增持至多2亿7710万股在巴基斯坦上市的Unity Foods公司的股份。收购后，子公司在Unity Foods的实际持股将达28.97%。

另外，丰益国际也与东亚银行（BEA）签署一笔为期两年，额度为1亿美元（约1亿3400万新元）的可持续发展挂钩贷款协议。这是双方签订的第二份可持续发展贷款协议。丰益国际股价收于3.41元，无起落。

4. 第二房地产（Second Chance Properties）发布盈利预警，集团预期在2024年上半年的净利将较上年同期大幅减少。主要是因为处置投资房地产的收益有所减少，以及这次将报告未实现的外汇损失。公司股价收于0.23元，无变化。