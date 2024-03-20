调查：近六成企业和非营利机构 缺乏有效实施网安所需知识或经验

新加坡网络安全局近期就本地机构网络安全状况展开的调查结果显示，大多数受访机构过去一年里，至少遭遇了一次网络安全事件，譬如勒索软件和社交工程（social engineering）手段如钓鱼诈骗等。

调查还发现，有近六成企业和非营利机构表示缺乏有效实施网络安全所需的知识或经验。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（3月20日）为ISTARI亚太网络大会致辞时，透露上述调查结果。

网安局的调查覆盖了逾2000个机构，它们涵盖23个行业和七个慈善领域。

调查针对企业在五个类别所采取的具体措施，如使用安全配置设置硬件和软件，控制对数据和服务的访问，以及更新设备和系统上的软件。平均来看，受访机构采用了约七成的基本措施。

调查显示，有超过七成的中小企业在软件更新和事故应对措施方面，采取了全套的基本措施；但在病毒和恶意软件防护以及访问控制方面，只有少过两成的中小企业采取了完整基本措施。

不过，有75%受访机构至少意识到确保网络安全的必要性。详细的调查结果将于下周发布。

举行多一轮网络安全创新征集活动

杨莉明强调，新加坡支持人才的发展和网安行业的成长。

网安局、新加坡管理大学和网络风险管理公司ISTARI将合作举办第三期网络安全战略领导力计划（Cybersecurity Strategic Leadership Programme），为本地网安业界领袖提供深入了解全球网络安全战略形势的培训。过去两年，网安局已举办两期，共46名首席级别（C-suite）的高管参与。第三期计划现已开放申请。

网安局去年宣布投资5000万元，推出一项为期三年的“网安人才、创新与增长”（Cybersecurity Talent, Innovation, and Growth，简称Cyber TIG）计划。当中的2000万元将用于与新加坡国立大学建立CyberSG TIG合作中心，为行业和人才发展整合和制定相关计划。

今年，网安局还将举行多一轮网络安全创新征集活动。此外，TIG中心将于今年6月，率领新加坡网络安全公司代表团前往伦敦，了解需要解决的常见网安问题，建立联系，并扩大业务范围。

杨莉明指出，有意进入英国或其他外国市场的企业，应密切关注将于未来几周开放的申请。

她说：“建立和维持对数码领域的信任，需要整个生态系统的努力。政府并不期望独自完成这项工作。相反，我们欢迎与工业界和学术界建立伙伴关系。我们相信，通过团队合作和创造性思维，可以提高新加坡网络安全的信任和韧性水平。”