万态保育集团128个物种 去年共诞下900多个宝宝

新加坡飞禽公园、夜间野生动物园、河川生态园及新加坡动物园的128个物种，去年共诞下970个宝宝，数量是过去10年最多的一年。

万态保育集团星期三（3月20日）发文告说，在这些动物宝宝中，有29个物种被世界自然保护联盟（International Union for the Conservation of Nature）列为受威胁（Threatened）物种，这包括：红狐猴（Red ruffed lemur）、白臀叶猴（Douc langur）、西里伯斯凤头猕猴（Celebes crested macaque）和罗蒂蛇颈龟（Roti snake-necked turtle）。

诞下宝宝的128个物种中，有19个属于国际管理的繁殖计划，如欧洲动物园和水族馆协会的欧洲濒危物种计划。

970个新生宝宝包括（左上角起，顺时针）：迷彩箭毒蛙（Green and Black Poison Dart Frog）、越南苔蛙（Vietnamese mossy frog）、西印度海牛（West Indian manatee）、古氏树袋鼠（Goodfellow’s tree kangaroo）“苏苏”、沼泽龟（Black marsh turtle）及罗蒂蛇颈龟（Roti snake-necked turtle）。（万态保育集团提供）

去年1月，18岁的雌性西里伯斯凤头猕猴杜威（Dewi）生下了阿迪（Adi），是去年第一个出生的宝宝。西里伯斯凤头猕猴仅分布在印度尼西亚的北苏拉威西岛，是世界上25种最濒危的灵长类动物之一，如今只剩下不到6000只，分散在不同栖息地。

新加坡飞禽公园去年5月开门迎客，开园首年便迎来了不少雏鸟，包括首次孵化的马达加斯加朱鹮（Madagascar crested ibis）等濒危鸟类，以及巴西凫（Brazilian teal）和越南鹇（Vietnam pheasant）等。

新加坡飞禽公园去年开园，首年便迎来不少雏鸟，包括（左上角起，顺时针）：美洲火烈鸟、马达加斯加朱鹮（Madagascar crested ibis）、黄冠鹎（Straw-headed bulbul）及长冠八哥（Bali myna）。（万态保育集团提供）

在河川生态园的亚马逊洪溢林（Amazon Flooded Forest）里，体型最大的雌性西印度海牛伊娃（Eva），去年6月产下一头雌性幼崽，身高1.3米，由于没有观察到哺乳行为，饲养员用奶瓶喂养。现在它已经长到了1.6米高，和其他成年海牛一样，喜欢吃各种蔬菜和高纤维饼干。