本地公司推出无灰烬冥纸 兼顾传统与环保

清明节将至，本地初创企业推出采用特别材料制作、焚烧后没有灰烬残留的大面额冥纸，以推广更清洁和可持续的祭祖方式。

初创公司“本”（Base Genesis）星期三（3月20日）发文告，介绍公司新推出的环保冥纸。据介绍，这款冥纸使用硝化纤维素（nitrocellulose）纸张印刷，可保证点燃后完全烧尽，没有残留，比普通冥纸更清洁环保。

这款冥纸的面额也高达“一极”（即“1”后有48个零），一张可抵一沓普通冥纸，从而减少人们购买和焚烧冥纸的数量。

文告说，公司一直以来都在研发更环保的冥钞香纸，之前也推出过烟雾较少的冥纸。“本”联合创始人黄益斌说，公司希望在保存和传承传统文化的基础上，通过推出环保产品让更多人以可持续、对社会负责的方式，为环境做出积极贡献。

“本”是由黄益斌与本地祭祀用品业者万家香贸易第三代老板张惠胜共同创办。

焚烧冥纸祭祖拜神是华人重要的传统习俗，在每年清明、“鬼月”和农历新年期间最为常见，但因容易导致邻里烟雾弥漫和环境污染，而引起一些民众投诉。

为减少这样的矛盾，并提升公众环保意识，本地在2022年成立焚烧冥纸规范行动联盟，向华族社群展开相关的公民教育活动。

社区事务署去年公布的数据显示，2023年农历七月接获的焚烧冥纸投诉同比下跌一成，与2021年相比则减少了21.5％。