美联储即将公布最新利率政策 本地股市星期三早盘上升0.25%

市场在美国联邦储备局召开货币政策会议之际显得乐观，亚太主要股市星期三（3月20日）早盘普遍上扬，新加坡海峡时报指数截至中午12时，上升7.95点或0.25%。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数报3181.50点。整体股市交易量10亿股，交易总值3亿8249万元。全场有245只上升股，下跌股有163只。

海指30只成份股涨跌互见，领涨的DFI零售集团（DFIRG）上涨3.37%至2.15美元。怡和合发（Jardine C&C）领跌，下滑0.94%至24.14元。

区域股市方面，日本、香港、韩国、澳大利亚和新西兰等股市上升。其中，韩国股市表现最强劲，早盘升超过1%。深圳和马来西亚股市则下跌。

美国联邦储备局即将在美国时间星期三晚公布最新的利率决议。投资者普遍预期美联储这次会五度维持利率不变，并且关注美国官员对顽固通胀的表态，以及他们在今年放松政策的时机，以及是否会发出更强硬的信号。

Allianz Global Investors全球固定收益首席投资官迪克斯米尔（Franck Dixmier）认为，美联储这轮的会议应该不会给投资者带来任何实质性的新信息。他说：“接下来几周的通胀数据才是证明市场期望是否实际的关键。市场目前预期美联储将延后降息，直到7月的会议。”

辉立证券理财顾问童纬强指出，市场缺乏重大消息，导致许多投资者仍处于观望状态。在没有利好及利空消息的前提下，海指接下来的支撑点在3170点，阻力点在3180点。

根据芝加哥商业交易所FedWatch工具的数据，目前市场预计美联储本月和下个月会按兵不动，6月降息的概率约60%，7月降息的概率升至超过70%。