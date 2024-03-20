留言煽动对总理实施暴力 46岁男子判监四个月

日本前首相安倍晋三遭枪击后，本地男子在脸书留言煽动也对我国总理实施暴力，46岁男子星期三（3月20日）被判入狱四个月。

被告江志坚（46岁，音译）面对一项发表煽动暴力言论的指控，日前认罪后星期三被判坐牢四个月。

根据案情，2022年7月8日约下午3时11分，警方收到一份匿名通报，指有公众在亚洲新闻台脸书一则有关日本前首相安倍晋三遭枪击的新闻评论区留言，煽动对李显龙总理实施暴力，令人感到担忧，并寻求新加坡警察部队采取行动。

调查发现，事发当天下午2时20分，被告在家中用手机以账号“Carl Brown”浏览脸书，他阅读了这篇标题为“日本前首相安倍晋三遭枪击后，男子被捕”的文章后，就在底下留言写道：“请有人对我们的总理做同样的事情。”

进一步调查发现，被告上载这则留言是因为他不喜欢我国政府，因为他因个人健康问题找不到一份正职，并因此寻找一个可以追责的对象，他最终选择责怪政府，而李总理是政府的领袖。

同天下午5时至6时许，被告看到另一篇由本地另一媒体雅虎新加坡发布有关安倍晋三遭枪杀的脸书贴文，又留下威胁总理的恶意评论，写道：“你的好朋友LHL也会加入你。拜拜。”

被告在事发当天被逮捕，并于隔天被保释。

控方指出，由于被告明确针对政府领袖，且被告的犯罪行为是“持续的”，因此应给予他更严厉的判决，寻求判处被告四个半月至六个月的监禁。

法官下判时指出，被告必须知道他的罪行是非常严重的，所以判刑必须震慑有类似想法的罪犯。

法官说：“他明确威胁要暗杀，而不仅仅是殴打。这一切都使得事情变得更加严重和可怕。”