搬运工人偷首饰 手提包藏箱运走

搬运工上门搬家，趁顾客去厨房吃饭时，顺手牵羊偷走价值4800元的首饰，接着把装首饰的手提包装箱一起送走。

被告穆罕默德·法特里斯（26岁）星期二（3月19日）承认一项偷窃的控状，被判坐牢两个月。他目前在戒毒所（Drug Rehabilitation Centre）接受治疗。

根据案情，事件发生在去年8月25日下午1时，地点在里峇峇利路（River Valley Road）的华丽园（Valley Park）公寓。

被告和兄弟当时是一家公司的搬运工人，女事主（41岁）和其丈夫（46岁）因要搬到马来西亚吉隆坡，于是找搬家公司把他们的物品先搬到仓库。

被告和兄弟以及另一名搬运工抵达后，开始打包物品。下午4时30分，当夫妻两人到厨房吃饭时，被告和其他人则继续打包物品。

被告跟着去到主卧室，看到衣橱里有受害者的手提包，打开手提包后发现里头有一盒首饰，于是顺手牵羊偷走。

他所偷走的首饰价值共4800元，其中包括两个分别价值1500元和800元的金戒指、1500元的金链和1000元镶有红宝石的金吊坠。

被告接着把手提包和其他物品打包进箱子里。女事主过后回到房里，发现手提包不见，询问被告和其他搬运工时，他们都说没看到。

女事主和丈夫翻了几个箱子，仍找不到手提包，因而想要查找已经搬上货车的箱子。然而货车必须在傍晚6时离开，女事主没办法继续查找，这些箱子过后全被运到卡尔圈（Gul Circle）的仓库。

同天晚上9时，夫妻俩到仓库继续找手提包，最后从其中一个箱子找到它，但发现里头的首饰已经不翼而飞。

丈夫隔天报警。被告最终被警方调查，并承认偷走首饰。

除了800元的金戒指因被告的兄弟事后拿去金文泰的当店当掉，而被找回，其他的首饰都没找回。被告也没作出赔偿。

被告求情时说，当时因为毒瘾需要用钱，没有想太多就偷东西，如今很后悔，希望法官可以轻判。法官最后判他坐两个月。