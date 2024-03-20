停组屋楼下10分钟 爱车被撞男子报警

两年前花12万元买的车停组屋楼下不到10分钟被撞，车头零件脱落，男子愤怒报警。

这起事件发生在上个星期五（3月15日）下午2时30分，地点是碧山13街第182座组屋楼下的露天停车场。

车主黄先生（57岁，采购员）告诉《新明日报》，当时与母亲和外甥外出门，外甥到了要上补习班的时间，因此他特地开车送外甥回家取书包。

“我们下午两点半在楼下停车，然后上楼拿书包，大约10分钟后就回到停车场，然后就发现车被撞了。”

根据他提供的照片，车头有部分零件脱落。

他忆述，当时周围没有任何人，肇事者也没有留下任何信息或纸条。

“发生这种事，至少应该留张纸条，或留下联络方式，但这个人撞了我的车就跑走了。”

他说，虽然注意到对面停了一辆车身有划痕的轿车，不过由于外甥急着上课，因此只能先送外甥到补习班，回来后上述轿车已经不见。

黄先生随后联络了保险公司并在他们的建议下报警。

“这辆车是我两年前花了12万元购买的，现在被撞成这样，十分心疼。修车公司说修复至少要2000元，若内部零件需要修补或更换，那么花的钱会更多。”

所幸，虽然车头零件脱落，但是引擎没有坏，因此车子现在还可以使用。

“修车公司帮我把脱落的零件绑回车头，不过开车时需要非常小心，不能开太快或太靠近其他车辆。”

由于事件没有任何进展，他希望能寻找目击者。

“如果有人看见事发过程，或者有人有录像，希望可以联络我们，好让事情水落石出。”

警方受询时证实接获报案，案件仍在调查中。