保诚保险去年税后盈利报17亿1200万美元

保诚保险（Prudential）去年净利报17亿1200万美元（约22亿9400万新元），扭转2022年的9亿9700万美元净亏损。

保诚保险星期三（3月20日）发布去年全年的业绩。集团派发每股14.21美分的中期股息。全年每股派息为20.47美分，增长9%。

集团的新业务盈利增长43%至31亿2500万美元。若排除利率和其他经济变动的影响，新业务盈利增长45%。经调整营运盈利增加6%至28亿9300万美元。

集团首席执行官华康尧（Anil Wadhwani）在文告中说，虽然宏观环境充满挑战，但集团仍取得强劲的业绩表现。“这得益于我们不懈努力在亚洲和非洲市场执行策略，同时也彰显我们的代理和银行保险分销渠道颇具实力，以及我们在多个主要市场占据领先位置。”

华康尧说：“我们推出全新策略至今已有六个月，从提升客户体验，推动以科技驱动的分销，以至健康业务模式的转型，多个策略目标已初步取得良好进展，这令人鼓舞。”集团已招募健康、技术领域的高级领导层人才，并在主要市場增聘专才，不断提升集团的能力。

集团透露，今年首两个月的销售额持续增长。鉴于努力专注于执行策略，集团坚信能达成2027年的财务和策略目标，并加快为股东创造价值。

另外，欧洲内含价值（European Embedded Value，EEV）股东权益增加7%至453亿美元，按实质汇率基准计算则相当于每股1643美分。