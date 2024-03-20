大华银行副主席兼总裁黄一宗 2023年薪酬增至1593万元

大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗2023年薪酬增12％至1593万元，超越星展集团（DBS）总裁高博德（Piyush Gupta）的薪酬，有望成为2023年薪酬最高的本地挂牌公司总裁。

根据大华银行星期三（3月20日）闭市后发布的公司年报，黄一宗2023年的薪酬当中，1469万元为花红，120万元为薪金。

反观星展集团控股（DBS Group Holdings）总裁高博德（Piyush Gupta）2023财年的1123万元薪酬，比2022年减少27％。高博德曾多次荣登新加坡“打工皇帝”榜首，如今2023年薪酬显著比黄一宗少。去年，星展发生一连串数码服务中断事故，该银行在今年2月7日发布最新业绩时，宣布削减总裁和其他集团管理委员会的可变动薪酬，以让他们为这些事故负起责任。

黄一宗在2022年以1424万元的总薪酬排名第二；丰益国际 （Wilmar Intl）主席兼总裁郭孔丰排名第三，总薪酬1325万元。华侨银行（OCBC）集团行政总裁黄碧娟2022年薪酬达1120万元。

郭孔丰和黄碧娟2023年的薪酬还未公布。

冠病疫情首年，黄一宗的薪酬在2020年减少9％至981万元，是三家本地银行的总裁当中薪酬最高；高博德的薪酬减少24.3％至918万元；华侨银行执行总裁钱乃骥薪酬减少22％至863万元，钱乃骥在2021年4月退休。