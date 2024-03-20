一家三口到海底捞用餐 身体不适送院当局调查中

一家三口到榜鹅北岸广场的海底捞分店用餐后，身体不适送院治疗，当局正展开联合调查。海底捞证实四天后才接到投诉，目前已全面配合调查，盼找出确切的导因。

这起事件发生在3月10日，地点是榜鹅北岸广场（Northshore Plaza）的海底捞分店。

新加坡食品局、卫生部和国家环境局联合答复《联合早报》时证实接获通报，一家三口称在上述分店用餐后，身体出现不适，到医院接受治疗。当局正对此展开调查。

据了解，其中两名住院者是儿童，上述分店目前还在营业中。

榜鹅北岸广场海底捞分店经理徐小军（28岁）告诉《联合早报》，一名妇女带着两个看起来分别10多岁和六岁的孩子，在3月10日下午1时20分至2时50分之间前来用餐，但他在四天后（14日）才接到投诉。

“妇女说侄儿流鼻血，她和另一人则身体不适，正在医院进行检查。我立即慰问他们，并跟进情况。”

食品局和环境局人员在上星期六（16日）和这个星期一（18日）分别到分店检查，取走一家三口当天食用的菜品和锅底样本，当天的闭路电视录像，就连三个捕鼠器和灭虫公司的记录，以及供应商资料等都带走。

徐小军上星期六再次询问妇女情况，但她仅回应医生还在为她们检查，“我也询问她家地址打算上门拜访，但妇女没有再作出回应。”

他说，分店从没出现过老鼠，也定期聘请灭虫公司前来检查和清理。“我们当天服务了220桌，却只有一桌在四天后作出投诉，因此没法断定是我们的食品出问题，还是顾客吃到其他东西或食物过敏。我们会全力配合调查，希望水落石出。”