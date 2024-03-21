美国联邦储备局星期三（3月20日）宣布，预计今年内美联储或实施三次降息，提振投资者信心。美国隔夜股市全线上升并创新高，纳斯达克指数上涨1.25%，标普500指数上涨0.89%，道琼斯工业指数上涨1.03%。

美联储自去年9月以来，连续第五次维持利率不变。美联储主席鲍威尔说，政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松政策是合适的，但前景不确定。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数星期三闭市报3177.48点，上涨3.93点或0.12%。

以下是星期四可关注的股票：

1. 翱兰集团（Olam Group）开市前宣布，翱兰农业（Olam Agri）向Namoi Cotton公司的董事提出一项不具约束力的指示性献议，有意收购这家公司的全部股权。这项献议的出价约为1亿2200万澳元（约1亿零770万新元）。

Namoi Cotton公司是澳大利亚的最大轧棉公司，在澳洲交易所上市。翱兰集团星期三闭市价持平于0.99元。

2. 无招牌海鲜（No Signboard）的控股股东Gugong和执行主席林荣森同意以50万元把在公司持有的55%股权全部出售给另外三名投资者。Gugong和林荣森共持有2亿5440万股。

公司星期三晚上做出上述宣布。公司披露，这三名投资者在中国有业务，并且是独立做决定，也没有权力委任任何董事进董事会。他们与Gugong、林荣森、白武士投资者Gazelle Ventures，或任何显著股东和董事无关联。

与此同时，公司也宣布，林荣森以追求个人兴趣和退出公司为由，辞去执行主席的职务。无招牌海鲜星期三股价持平于0.016元。

3. 私人脐带血库公司康盛人生集团（Cordlife）延长暂停交易，以准备及敲定文告。集团上星期四（14日）申请暂停交易，星期三中午发文告宣布延长暂停交易，但没有具体说明暂停交易会延长至什么时候。

4. 优联燃气（Union Gas）与香港充电方案供应商Deltrix签署谅解备忘录后，表示有意扩大燃料产品组合，纳入电动车充电方案业务。

目前，集团在公司总部运营的电动车充电桩能为四辆车充电，集团指出，计划在未来两年在这里逐步增设充电桩，以便能为额外12辆车充电。

集团也打算在旧道德路（Old Toh Tuck Road）50号的Cnergy加油站安装充电桩。优联燃气收报0.375元，无起落。