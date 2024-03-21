QR码通关实施首两日 近半数汽车旅客使用

陆路关卡实行QR码汽车通关首两日，约8万6000名旅客选用这个新通关系统，占开车或乘车旅客的46%。移民与关卡局提醒，旅客仍须携带护照，非新加坡居民须提交电子入境卡（SGAC）。

移民局星期四（3月21日）发文告说，当局自星期二（19日）起实行这项新通关系统后，首两天已有8万6000名开车或乘车旅客扫码通关。

由于接下来将迎来耶稣受难日长周末和清明节，移民局预计兀兰和大士关卡将出现交通拥堵的现象，因此鼓励开车旅客使用QR码以便加速通关。

移民局也提醒公众，当局在一些特定情况下会要求旅客出示护照，加上马来西亚新山关卡仍得通过入境柜台，旅客仍须携带实体护照。

通过陆路关卡入境的外国旅客，也须填写电子入境卡（SG ArrivalCard）。

另外，同一个团体出行的旅客所生成的QR码，可用于多次通关。旅客也可为不同亲友所在的团体生成不同的QR码，储存在MyICA Mobile应用中，有需要就可派上用场。

对于首次到访新加坡的旅客，以及使用新护照通关的旅客，则需要出示实体护照，下一次就可以使用QR码通关。

移民局透露，当局接下来计划逐步把QR码通关范围，扩大到通过陆路关卡的其他交通方式。

移民与关卡局行动司副司长潘秋华助理总监说，实施QR码通关以来，移民局收获许多正面反馈，尤其是以团体通关的旅客，这个选项能让整体手续更便捷。“我们预计使用人数会持续上升。”