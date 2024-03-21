美联储料年内降息三次带动亚太股市上升 本地股市早盘涨逾1%

美国联邦储备局预计今年内或实施三次降息，让投资者情绪高昂，亚太主要股市星期四（3月21日）早盘普遍走高，新加坡海峡时报指数劲升1.05%或33.47点，报3210.95点。

与此同时，黄金价格应声创新高，首次冲破每安士2200美元的高点。截至中午12时，现货金价上涨0.75%至每安士2202.76美元。金价近期屡次创新高，过去一个多月上涨超过10%。

区域股市方面，除了上海和深圳，其他股市星期四早盘都上升。其中，韩国股市表现最强劲，早盘升超过2%。日本和香港股市也不错，截至中午12时，分别上涨1.65%和1.74%。

本地股市星期四早盘整体交易量8亿零754股，交易总值5亿9622万元。全场有332只上升股，下跌股有169只。

海指30只成份股普遍上扬，领涨的丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）上涨4.26%至1.47元。香港置地（Hongkong Land）领跌，下滑3.74%至3.09美元。

美联储星期三（20日）宣布维持利率政策不变，并且预计今年内美联储或实施三次降息，提振投资者信心。当局自去年9月以来，连续第五次维持利率不变。

美联储官员也大幅度上调美国经济今年的增长预测，从去年12月时预测的1.4%调高至2.1%。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“当局这次没有发出任何鹰派信息，给市场开启继续前进的绿灯。”

他认为，市场目前的共识是经济强劲的同时，美联储也确定降息，这是最好不过的情况。

IG市场分析师陈碧菲说，市场的短期局势更加明朗，让投资者松了一口气。

市场目前预测，美联储可能很快在6月实施第一轮降息。