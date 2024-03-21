疑电流短路 实龙岗花园卡拉OK店失火20多人疏散

实龙岗花园二楼的卡拉OK店疑似电流短路，导致储藏室烧起来不断冒出浓烟，在场的顾客和楼下餐厅食客约20多人被紧急疏散。

读者陈女士（50岁）通知《新明日报》，星期三（3月20日）晚上8时50分，位于实龙岗花园大道的其中一个二楼店面着火。

《新明日报》记者抵达时，当局封锁店屋周围，三辆消防车到场，许多公众站在在封锁线外驻足围观。

据了解，发生火患的二楼单位是一家卡拉OK，楼下则是一家泰国餐厅。

已经营了12年的卡拉OK的刘姓老板（45岁）受访说，他是接获员工通知，才赶到现场。

“员工称是储藏室起火冒烟后，才有人发现，他们尝试用灭火器灭火但不果。”

他说，当时店里顾客近10人，事发后，所有人包括楼下的泰国餐厅，全都被疏散。

实龙岗花园一家在二楼的卡拉OK店失火，火势被扑灭后，民防人员准备撤离。（吴伟国摄）

“储藏室里有电箱，还有一些空箱子，好像是电线走火导致的，目前看来是只有储藏室被烧，店里其他部分没有太大影响。”

失火店铺的业主余先生（65岁）说，这个店屋是他父亲留下的，以前父亲在这里开咖啡店，退休后就出租店面，从1969年至今都没发生过火患，这是第一次。

民防部队受询时说，火患涉及两层楼店屋二楼一个房间的物品。民防部队使用一支水枪（water jet）将火扑灭，约20人在民防部队抵达前，已经从受影响地点疏散。无人在事故中受伤，失火原因还在调查中。