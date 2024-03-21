本地机构将推出措施 提高基层医生筛查子宫颈癌意识

调查发现，本地私人诊所和综合诊疗所的医生在推广子宫颈癌筛查时仍面临不同方面的阻碍。新加坡对抗子宫颈癌行动联盟将逐步推出一系列针对基层医疗人员的资源，提高意识、加强预防子宫颈癌。

新加坡对抗子宫颈癌行动联盟（A4HPV）去年10月至12月对3366名私人诊所和综合诊疗所的医生展开一项关于子宫颈癌疫苗和检测的调查，发现仍有一大部分医生没有主动向前来问诊的女性谈及子宫颈癌检测的相关信息。

行动联盟接下来将从两方面着手，加强基层医生推广子宫颈癌筛查的意识和实践。首先，他们将召集本地基层医生，并计划在今年第二季或第三季成立一个焦点小组，探讨如何更好地将子宫颈癌筛查纳入问诊流程。

另外，联盟也会与保健促进局和全科医学学院（College of Family Physicians Singapore）合作，共同制定课程、工作坊、工具箱等相关资源，让基层医生更深入了解有关子宫颈癌预防措施的信息。

卫生部去年发布的《2022年全国人口健康调查》显示，在年龄介于25岁至74岁的女性中，虽然有89.9%知道子宫颈癌检测的存在，却仅有43.1%在过去三年或五年内接受过筛查，远低于世界卫生组织设下的70%的目标。