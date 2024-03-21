网购平板电脑只收到保护壳 女子报警

女子在脸书花130元购买平板电脑，岂料送货员只送来保护壳，卖家随后失联，女子报警。

一名网友日前告诉STOMP，他的侄女在脸书市场（Facebook Marketplace）看见一名叫Virginia Gallup的卖家以130元出售一台苹果平板电脑。

卖家在脸书对侄女说，平板电脑是“100%原装正品”，并有为期一年的保修期，卖家还指可以货到付款，并表示会免费把货品送上门。

网友担心侄女被骗，便询问卖家为何要出售完好的平板电脑，对方称自己曾经为专卖店供货，现在只做线上买卖，并补充若她不满意货品情况，可获得全额退款。

他说，一名送货员于3月10日送货到侄女的单位。

根据他提供的电眼画面，送货员于当日将包裹递给侄女和她的母亲。

画面显示，母亲要求送货员留下，让她们打开包裹检查货品，以防万一。

岂料，包裹里面只有一个平板电脑保护壳，并没有平板电脑。

当两母女要求送货员原地退款时，对方称要去拿退款表格过来，让她们耐心等待五分钟。

岂料那名送货员一去不回，侄女随后联络卖家，对方说已经在调查此事，并解释称一名货仓员工不小心拿错包裹，事后已开除犯错的员工。

卖家还说会立刻把货送来，让侄女先把平板电脑的保护壳扔掉。不料，卖家之后也失联，侄女才意识到自己被骗，她的家人随后报警处理。

警方受询时证实接获通报。