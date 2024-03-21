王瑞杰：永续金融三方面耕耘 动员资金支援净零排放

深化永续金融方面的人才发展、拥有健全监管与值得信任的金融平台，以及把风险投资和私人股权投资导向支持深科技与创新，才能更好地动员资金来支援本区域持续迈向净零排放。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期四（3月21日）出席新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所（Sustainable and Green Finance Institute）举办的2024年永续峰会，在致辞时分享上述看法。

本区域国家要开始采取行动或升级行动来应对气候变化，并达成净零排放的目标，金融业将在其中扮演重要的角色。本区域的绿色转型所需资金庞大，国际企业管理咨询公司麦肯锡（McKinsey）估计，亚洲须要投入3万亿美元（约4万亿新元），才能在最迟于2050年达成净零排放目标。

王瑞杰认为，我们首先必须深化永续金融方面的人才发展。他以新加坡为例指出，投资于人才和机构的技能与能力是新加坡净零金融行动计划（Finance for Net Zero Action Plan）的重要一环。

健全的监管标准、完善的分析工具与值得信任的金融平台，也有助于动员资金来推动净零排放方面的努力。王瑞杰同样以新加坡为例，指出金融管理局推出了新加坡净零金融行动计划（Finance for Net Zero Action Plan）、新加坡—亚洲可持续金融分类法（Singapore-Asia Taxonomy for Sustainable Finance），及亚洲转型融资伙伴关系（Financing Asia’s Transition Partnership，简称FAST-P）。

王瑞杰还强调，必须把风险投资与私人股权投资导向支持有重大影响的深科技与创新。“新加坡若把金融服务方面的优势，同作为全球与亚洲的科技创新与企业中心方面不断增长的能力互相结合，就能够在这一环扮演相关角色。”