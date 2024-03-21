新元强劲 汇率创下113日元新高

新元兑日元汇率星期四（3月21日）再创新高，一度达1新元兑113日元以上。

两天前日本中央银行货币政策议决后，汇率便开始强劲上涨回到112日元以上并创下新高，如今在美国联邦储备局货币政策议决后，新加坡时间星期四下午又再度刷新纪录，达到113日元以上。

新元兑日元汇率目前已回到113日元以下，在112.80日元左右波动。

日本央行星期二（19日）17年来第一次加息后，日元不升反跌1％至1美元兑超过150日元，兑新元也下跌，使到新元兑日元汇率再度回到112以上。

美元兑日元汇率星期四一度回软0.6％至150.26日元，因为美元兑各主要货币普遍回软，以及市场预期日本央行年内可能进一步加息。

日本央行的加息行动，终结了全球最后一个负利率制度，并且废除包括收益率曲线控制（YCC）在内的其他非正统措施。

日本央行“暂时将维持宽松的金融状况”的立场和美联储利率决策，是日元汇率本周不升反跌的原因。美联储决议如今出炉，正如预期的维持利率不变，并表示年内将减息三次。美联储没有发出鹰派信息，这使美元兑各国货币在星期四普遍疲软。

美元兑新元汇率星期四一度跌至1.337新元以下的一周低位，目前已回弹至1.339新元以上，收复所有失地。