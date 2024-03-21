涉当钱骡被捕 31男女将被控上庭

因涉嫌在一系列诈骗中充当钱骡，31名男女被新加坡警察部队逮捕后，星期五（3月22日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（21日）发文告说，年龄介于17岁至67岁的31名男女因涉嫌参与一系列诈骗而被捕。他们所涉及的案件包括恶意软件钓鱼骗局、假公安骗局和网络爱情骗局。

初步调查显示，当中19人涉嫌将银行户头“出售”或“租”给不法之徒，或协助骗子进行转账和提取现款。有三人则被指欺骗银行开设户头，并将银行卡和网上银行资料交给犯罪团伙使用。

余下九人相信将Singpass户头的登录资料卖给犯罪团伙，让不法之徒能用来开设户头。

警方指出，上述31人将在星期五被控上法庭，他们各面对与钱骡相关的不同控状，包括教唆欺骗和协助他人保留犯罪所得等。

欺骗银行开设非本人使用的银行户头的行为，最高可判处三年监禁和罚款；教唆他人未经授权登录银行系统，最高可判处两年监禁，或罚款最高5000元，或两者兼施；协助保留犯罪所得则最高被判处10年监禁，或罚款最高50万元，或两者兼施。

警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。

为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝那些看似诱人的赚钱机会，如让他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关，将追究其责任。