落后两球顽强追平 雄狮世界杯外围赛2比2逼和中国

世界杯亚洲区外围赛次轮第三场小组赛星期四（3月21日）在国家体育场进行，新加坡男子国家足球队“雄狮”在落后两球的情况下逼平中国队，以2比2结束比赛。

世界排名第156的新加坡在交手记录上对世界排名第88位的中国处劣势。根据统计，雄狮过去15次与中国队交锋取得两胜两和11负的战绩，最后一次战胜中国是1983年的鱼尾狮杯，另一次则是1980年的奥运会外围赛亚洲区赛事。

事关世界杯出线权，两队在本场比赛都拼尽全力。伤愈复出的雄狮前锋伊山（Ikhsan Fandi）开局一脚远射，但威胁性不够大，中国门将颜骏凌拦下皮球。第10分钟，曾在西甲球队西班牙人（Espanyol）效力的前锋武磊获得队友王上源妙传，助中国队首开纪录，将比分改写至1比0。

第30分钟，武磊禁区内射门造成雄狮后卫纳兹鲁（Nazrul Nazari）手球，主裁判中国队获得罚球并黄卡警告纳兹鲁。武磊操刀主罚，雄狮门将哈山（Hassan Sunny）轻松将球没收。

上半场补时阶段，中国中场谢鹏飞远射被哈山扑出，武磊门前补射，中国以2比0扩大比分。

中国前锋武磊（中）在攻入第二球后，与队友们庆祝。（法新社）

易边再战，中国队表现不如上半场活跃，雄狮表现越加出色，我国在第53分钟取得进球，替补出场的前锋法里斯（Faris Ramli）变线破门，中国门将颜骏凌救球不及，眼睁睁看着球击中立柱弹入网内，我国将比分改至1比2，雄狮球迷全场欢呼。

第81分钟，中国球员解围不到位，雄狮获得进攻机会，替补出场中后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）大力抽射为新加坡建功，雄狮以2比2扳平比分，比赛进入白热化。

雅各布·马勒（5号）为新加坡扳平比分，让雄狮球迷们沸腾欢呼。（梁麒麟摄）

没有球员在补时阶段进球，雄狮最终以2比2，在主场拿下一分。

世界杯亚洲区外围赛次轮会进行六场小组赛，只有在小组赛排名前二的球队才能晋级第三轮。我国在前两轮迎战韩国和泰国都落败。剩下三轮则是客场迎战中国（3月26日）、主场挑战韩国（6月6日）和客场对垒泰国（6月11日）。

同在C组的韩国与泰国的比赛较早时结束，韩国前锋孙兴慜上半场首开纪录，泰国素帕纳下半场力挽狂澜，最终韩国和泰国以1比1握手言和。

目前小组排名依次为韩国（七分）、泰国（四分）、中国（四分）和新加坡（一分）。