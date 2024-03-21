ESR集团拟12个月内 脱售可达20亿美元资产

亚太最大的房地产资产管理公司ESR集团（ESR Group）将继续落实轻资产策略，在今后12个月脱售15亿美元至20亿美元的资产，包括减少所持中国资产。

ESR集团联合创始人兼联席首席执行官沈晋初和吉布森（Stuart Gibson）星期四（3月21日）发布业绩时作此表示。

集团管理着800亿美元的资产，覆盖亚太各个重要市场，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度、新西兰和东南亚。

它在发布业绩时指出，集团去年基金管理业务的息税折摊前盈利（EBITDA）创下新高，增加1.9％至5亿7900万美元，占集团分类息税折摊前盈利（group segmental EBITDA）的约60％。

不过，集团2023财年息税折摊前盈利下跌23.1％至8亿8500万美元，净利下跌38.8％至4亿美元。

在3月11日，它宣布以2亿7000万美元（约3亿6000万新元），脱售它在澳大利亚、新加坡、韩国和美国的亚腾私募基金业务（ARA Private Funds）。交易预计于2024年第三季度完成，脱售所得资金主要将用于减少集团的债务。

ESR集团在新加坡的资产包括：本地挂牌的ESR乐高房产信托（ESR Logos REIT）的11％股权，和胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的21％股权。ESR集团也是这两个信托的赞助机构，它拥有的管理公司，目前管理着这两个信托。

它也指出，数据中心预计将为集团做出越来越大的贡献，其中24％的发展项目于2023财年启动。

沈晋初和吉布森说：“我们有一个庞大且高价值的项目开发工作簿，随着生成式人工智能的兴起，我们数据中心的贡献正在加速。”