无招牌海鲜以1万元转让“No Signboard”商标

无招牌海鲜（No Signboard）将把商标“No Signboard”转让给之前的大股东GuGong公司。因此，这家挂牌公司今后将改名。

这是紧接GuGong脱售所持无招牌海鲜55％股权和林荣森辞去无招牌海鲜执行主席职务之后，公司和他们达成的和解协议中的一个交易。

无招牌海鲜星期四（3月21日）晚上宣布，公司当天已与林荣森、GuGong和Mattar Road No Signboard Seafood Restaurant（下称MRNSSR）达成和解协议。

根据和解协议，林荣森、GuGong和MRNSSR将解除对公司和董事会全部成员的所有索赔和要求，公司则将解除对林荣森、GuGong和MRNSSR的所有索赔和要求。

此外，公司将以1万元的售价，把“No Signboard”商标转让给GuGong。

无招牌海鲜说，林荣森和GuGong因此已同意不再采取步骤要求召开特别股东大会。林荣森和GuGong也同意放弃对公司和董事会的所有索赔，包括对董事会的现有诽谤索赔和根据《公司法》第216A(3)(a)条提出的现有索赔。

此外，根据和解协议的条款，集团与GuGong及／或林荣森之间的所有现有协议均应自动终止。

至于商标的转让，它说，这对集团的营运或财务，预料不会有任何重大的影响。董事会接受商标的售价之前，是考虑到商标已没有任何净账面价值、没有公开市场价值。

鉴于最近收购了Dining Haus公司，集团并不预期今后业务将依赖“No Signboard”商标。公司打算重新塑造品牌。

董事会认为，达成这个和解协议符合公司和少数股东的最佳利益。它避免了潜在的法律费用，并允许管理层专注于执行业务策略扩展并为股东增值。协议条款下，公司已承诺在三个月内改名。