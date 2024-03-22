美国联邦储备局维持利率不变促使市场气氛佳，星期四（3月21日）华尔街隔夜股市全面收高。

纳斯达克指数起0.2%，标准普尔500指数上扬0.32%，道琼斯工业指数则上涨0.68%。

本地股市情绪受提振，海峡时报指数星期四闭市起1.35%或42.89点，收报3220.37点。

星期五（22日）已经开始交易的东京股市起0.63%、首尔股市走高0.27%，悉尼则滑落0.31%。

以下是星期五可关注的股票：

1. 康盛人生集团（Cordlife）五名现任与前任董事在商业事务局（CAD）调查是否违反证券及期货法令下被捕，目前保释在外。公司也要求在星期五（22日）恢复股票交易。

2. 马可波罗海业（Marco Polo Marine）宣布，它的台湾子公司PKR Offshore已与西门子歌美飒（Siemens Gamesa）签订亚太区船员转运船（Crew Transfer Vessel）框架协议。这项协议于今年至2026年生效，并可选择延长至2030年，旨在支持西门子歌美飒在台湾和韩国的海上风力发电项目。

3. 豪利控股（Oxley Holdings）披露，早前发行的1亿9500万元票据已经在星期四（21日）到期，公司并无意延长到期日或重新开放邀约。票据的票息率是6.90%。