环线列车信号故障 巴耶利峇至多美歌滨海湾站乘车时间一度延长30分钟

由于地铁环线列车信号系统出现故障，巴耶利峇站朝多美歌站，以及朝滨海湾站之间的乘车时间，星期五（3月22日）早上一度预计延长30分钟。列车服务已在10时13分起逐步恢复正常。

SMRT星期五（3月22日）早上9时31分在脸书贴文说，环线列车发生故障，巴耶利峇站和多美歌站及滨海湾站之间的乘车时间预计延长30分钟。

SMRT在10时零2分更新贴文透露，环线宝门廊站至尼诰大道站，于早上约9时22分发生信号故障，工程师到场进行抢修。列车和月台已陆续发布通知，告知乘客的乘车时间得延长30分钟。

列车服务在上午10时13分起逐步恢复正常后，SMRT停止为受影响乘客提供免费巴士接驳服务。“我们很抱歉耽误了乘客的早晨通勤。”

09:51 AM - [CCL] UPDATE: Additional 30 mins train travel time from #PayaLebar to #DhobyGhaut / #MarinaBay, due to a... Posted by SMRT on Thursday, March 21, 2024