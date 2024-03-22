张志贤会见中国国家副主席韩正

正在中国访问的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期五（3月22日）在北京人民大会堂与中国国家副主席韩正会面。张志贤透露，新中将在今年6月在新加坡举办社会治理高层论坛。

韩正在开场白中称张志贤是“尊敬的我的老朋友”。他说，知道张志贤要来中国访问，他期待在北京与张志贤见面。“每一次和你见面，我就感到特别的高兴。”

韩正说，去年11月他到新加坡参加论坛，也在新加坡期间见到张志贤，坐下来一起非常友好地交换了意见。“每一次和你见面，我们都谈得很高兴，而且对大家比较关心的一些问题，比较敞开地交换意见。”

张志贤向韩正介绍了他的中国行程。他也透露，将在稍后与中共政治局委员、中央政法委书记陈文清会面，讨论将今年6月将在新加坡举行的新中社会治理高层论坛。

张志贤也说，两国在新中领导力论坛上的合作取得积极进展，双方也采取更进一步步骤，提升在人力资源发展和交流上的互动。

时任副总理兼国家安全统筹部长及内政部长的张志贤在2015年访问上海时，就曾与时任中共政治局委员、上海市委书记的韩正会面。

韩正在2017年的中共十九大后升中共任政治局常委，隔年出任中国国务院常务副总理。

韩正之后也多次在不同场合与张志贤会面，并在2018年以新中双边联合委员会（JCBC）联合主席的身份，共同主持这项新加坡与中国最高层级的双边合作机制会议。

两人上一次会面是在去年11月，当时韩正以中国国家副主席的新身份，对我国进行两天正式访问。

张志贤星期五也将在钓鱼台国宾馆，与中共政治局委员、中央政法委书记陈文清会面，这是两人首次接触。