去年逾19万人使用技能创前程培训补助提升技能

去年有约19万2000名年龄25岁以上的新加坡人，使用技能创前程培训补助上课以提升技能，与2022年的人数持平。

精深技能发展局星期五（3月22日）发表2023年的年度报告。整体而言，去年有约52万人和2万3000家企业，从精深局支持的各项培训计划中受惠。三大最受欢迎的课程类别，依次为数码、餐饮和工作场所安全。

根据报告，接受各类培训的52万人中，有约20万人是年龄40岁及以上的资深上班族，他们善用技能创前程中途职业加强津贴，即用额外20％的课程津贴进修，同比增加近三成。

精深局局长陈谷炎星期五在媒体说明会上答复《联合早报》询问时说，随着政府推出技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme） ，预料今年会有更多处于职业中期的人，积极自我提升。

“目前还难以预测使用技能创前程培训补助进修的人数，会上涨多少个百分比。”

从今年5月起，年满40岁的新加坡公民，将获额外4000元技能创前程培训补助，可选修的课程约7000项。精深局会在4月底公布可选修的课程细节。

陈谷炎透露，在19万2000名使用技能培训补助的个人中，高达95％用在精深局支持或与他们从事行业有关的课程，剩余5％用在人民协会或全国乐龄学苑推出的一般课程。

根据调查，高达98％的个人反映，报读精深局支持的培训课程后，能在工作上有更好的表现。

技能创前程培训补助在2015年推出，为每名年满25岁的国人，提供500元补助，以支付培训课程费用。2020年，政府再次填补500元，并给予40岁至60岁的公民额外500元，鼓励这个群体积极提升技能。