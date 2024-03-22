本地股市星期五早盘下跌0.29%

中国股市星期五（3月22日）早盘一片愁云惨雾，影响了亚太地区其他股市的投资情绪，导致亚太股市早盘全面走低。新加坡海峡时报指数中午时报3210.94点，下滑0.29%或9.43点。

马来亚银行新加坡证券销售交易主管黄国雄说，中国股市因为担心中国企业的收益和房地产市场持续面对逆风而显得脆弱。

截至中午12时，香港股市领跌所有亚太股市，跌幅达2.9%，上海跌1.41%，深圳下滑1.72%。

首尔滑落0.51%，台湾下挫0.42%，悉尼滑落0.40%，东京股市下跌0.18%。

本地股市早盘交易量达7亿9099万股，交易额达4亿9527万元。上升股195只，下跌股273只。

开市前披露五名现任和前任董事被捕并获保释在外的消息后， 康盛人生集团（Cordlife）股价早盘恢复交易后便直线下挫，从股票暂停交易前的0.225元最后闭市价，下跌至0.21元，跌幅达6.67%。

海指成份股早盘跌多升少，一共16只下跌，八只股价上扬， 六只持平。

丰益国际（Wilmar International）早盘下挫2.59%至3.39元，海庭（Seatrium）也有2.50%的跌幅，中午报0.078元，新翔集团（SATS）下滑1.58%至2.49元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），上扬1.64%至1.86元，新交所（SGX）和创业公司（Venture Corp）则分别起0.54%和0.50%，前者报9.38元，后者报14.07元。