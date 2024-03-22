张志贤将与陈文清共同主持新中社会治理高层论坛

新加坡和中国将在今年6月举办新中社会治理高层论坛，探讨两国共同面对的社会治理问题。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和中共政治局委员、中央政法委书记陈文清将共同主持。

正在中国访问的张志贤星期五（3月22日）在北京钓鱼台国宾馆与陈文清会面，这是两人首次会晤。

张志贤在开场白中谈到新中高层近年来的互动，包括李显龙总理去年访华，以及副总理兼财政部长黄循财去年与中国副总理丁薛祥共同主持新中双边合作联合委员会（JCBC）会议。

张志贤说，今年对新中关系而言也是重要的一年，中新苏州工业园区将迎来30周年，JCBC也进入第20个年头。张志贤也欢迎陈文清在今年6月访新，和他共同主持新中社会治理高层论坛。

新中社会治理高层论坛2012年首次在新加坡举行，2014年和2016年也分别在中国北京和新加坡召开。

张志贤说，新中社会治理高层论坛是一个非常重要的论坛，这个平台讨论很多中国和新加坡都面对的社会治理方面的问题，它也是对另外两个双边合作机制——JCBC会议和新中领导力论坛的重要互补。

陈文清在开场白中对张志贤说：“我们今天虽然是初次见面，我们想以此为起点，今后建立我们良好的工作关系和个人的友谊。”

他提到，去年两国领导人将双边关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为新时期的中新关系发展擘画了蓝图，提供了指引。

陈文清也形容张志贤是“中国人民的老朋友”，并感谢张志贤“多年来为发展中新关系、深化双边的务实合作，倾注了大量的心血，做出了重要的贡献”。

他也表示，愿意就两国关系，特别是在社会治理、执法安全、法制建设方面深入交换意见，进一步深化务实合作，不断丰富中新关系的内涵，为两国、地区实现和平发展做出新的贡献。