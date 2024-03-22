本地股市星期五下跌0.07%

本地股市在缺乏利好消息的刺激下横摆，新加坡海峡时报指数在星期五（3月22日）下滑2.4点或0.07%，闭市报3217.97点。

多数亚太股市也下滑，香港和上海分别滑落2.16%和0.94% ；首尔和悉尼同样下跌0.23%；东京则上涨0.18%。

美国物价影响美国联邦储备局的货币政策，因此市场接下来会密切留意在下个星期五（29日）公布的美国2月份的核心个人消费支出（PCE）指数。

IG亚洲市场策略师叶俊荣认为，指数涨幅会从1月份的0.4%下跌至2月份的0.3%。整体个人消费支出指数涨幅则可能会从前一个月的0.3%提高到0.4%。

他说：“物价压力进一步趋缓，将能印证美国联邦储备局坚持的降息计划。”

本地股市全天全场交易量达15亿，交易总额达10亿9000万元。上升股250只，下跌股301只。

海指成份股跌多升少，其中以丰益国际（Wilmar International）的跌幅最大，下滑2.59%至3.39元。其他下跌股包括丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Commercial Trust）和怡和合发（Jardine C&C），分别收跌1.55%和1.42%，报1.27元和24.35元。

领涨的有扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）和DFI零售集团，分别上扬1.64%、0.95%和0.94%，报1.86元、1.06元和2.14美元。

