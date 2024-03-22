尚达曼：我国财政预算案不花未来钱 避免“魔法思维”

我国的财政预算案与其他国家不同，我们提前为日益上涨的开销做好准备，而不是去花未来的钱。尚达曼总统指出，这样可以避免“魔法思维”带来的不愉快的结果。

尚达曼星期五（3月22日）在脸书上载的一段视频显示，他签字批准拨款法案，让政府的2024年财政预算案正式生效。

尚达曼在视频中说，我国每年的财政预算案与其他国家的不同之处，在于我国避免了“魔法思维”（magical thinking）。

随着人口老龄化，医疗保健方面的开销增加，各国也须投资于绿色能源，以确保有足够能力应对气候变化。这些都会导致各国政府的开支增加。

他说：“新加坡的不同之处在于，我们提前为这些开支做好准备，并确保我们有能力支付这些开销。我们避免了许多国家正在做的事情，即先花钱、再借钱、让政府债务上升至不可持续的水平，并希望以后会有收入来支付这些开销。”

尚达曼指出，这种“魔法思维”总会导致不愉快的结果。政府最终都得面对现实，到时可能得削减开支、无法翻新关键的公共设施，或是让下一代人缴纳更高的税。

他说，这些都是下一代人的损失，是不公平的做法，也是宪法想要避免的局面。

副总理兼财政部长黄循财于本月初，向尚达曼和总统顾问理事会汇报政府的工作重点时，尚达曼与团队尤其关注的是这些计划在财政方面的可持续性。

尚达曼说：“这就是如何确保我们永远不必动用储备金，除非是在新加坡遇到特殊危机时。这也是为了对我们这一代人和子孙后代保持公平。”