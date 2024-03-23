我国连续三年创10年平均温度新高 今年或更热

地球像个不断加热的烤炉，我国连续三年写下10年平均温度新纪录。去年也是我国有记录以来，第四热的年份，最后九个月的温度都超过平均水平，更出现本地气温最高的一天。

由于引发干燥天气的全球厄尔尼诺现象，通常会在形成后的第二年进一步导致温度升高，今年恐怕会更热。

根据新加坡气象署星期六（3月23日）配合世界气象日发布的2023年度气候报告，我国去年初经历一段凉爽天气后，月均温度从4月起，就高出1991年至2020年的长期平均温度。

樟宜气候站统计，去年日均最高温度为31.9摄氏度，最低温度为25.7摄氏度。整年的平均温度为28.2摄氏度，比长期平均水平高0.4摄氏度。

去年是1929年至今第四热的年份，跟1997年和2015年一样热。最热的三个年份，是2019年和2016年（28.4摄氏度），以及1998年（28.3摄氏度）。

2014年至2023年的平均温度达28.06摄氏度，比2013年至2022年高0.05摄氏度。过去10年是最热的10年，也是我国连续三年写下新的10年平均温度纪录。

去年5月的天气尤其炎热，共九天的最高温度超过35摄氏度。5月13日，宏茂桥的气温一度飙到37摄氏度，是本地有记录以来最热的一天。我国上一次经历这样的高温是在1983年4月17日。

天气炎热难耐，去年有37天一度处于高热应激（heat stress）水平。早前公布的第三次全国气候变化研究结果预测，到本世纪末，或有54天至326天的暑热压力指数达33摄氏度及以上，如果防护措施不足，中暑的风险更高。

自1980年以来 去年降雨量第七高

根据全岛32个气象站记录的平均值，去年的总降雨量为2866.1毫米，比长期平均降雨量高13.1％。（梁麒麟摄）

天气热，骤雨也更频密，去年的总降雨量是自1980年以来第七高的降雨量。

根据全岛32个气象站记录的平均值，去年的总降雨量为2866.1毫米，比长期平均降雨量高13.1％。去年第一季的降雨量特别高，2月份的降雨量是长期平均（132毫米）的三倍。

尽管6月至9月因西南季风，一般较为干燥，但1980年至今，这期间的总降雨量每10年就增加22.1毫米，这相信跟厄尔尼诺和拉尼娜现象有关。

去年2月底至3月初也发生异常的潮湿季风潮，2月28日的大雨为加冷带来225.5毫米的降雨量，这是2月份有记录以来最高的单日降雨量。

潮湿季风潮也使纽顿的温度在3月1日一度降至21.1摄氏度，是去年最凉爽的一天。

去年10月7日至8日，本区域盛行风使跨境烟雾飘至本地，导致空气素质恶化，东部的24小时空气污染指数一度达到123的不健康水平。

本地酷热现象无独有偶，欧盟哥白尼气候变化服务机构（C3S）今年1月公布，去年的全球平均气温较工业化前高出1.48摄氏度，几乎突破《巴黎协定》设定的1.5摄氏度阈值，是自1850年有记录以来最热的一年。

C3S指出，全球温度飙升主要是厄尔尼诺现象和全球海洋表面温度上升所造成；海洋表面高温的主要长期因素则是温室气体浓度持续增加所致。