五天64人涉毒被捕 三青年涉贩毒17岁学生涉吸毒

中央肃毒局展开全岛执法行动，五天内共有64人涉毒品相关罪行被捕，包括被指贩毒的一名18岁学生，他的两名19岁“助手”，以及一名涉吸毒的17岁学生。

上述四名年龄介于17岁和19岁的青少年，同在盛港康埔桦径（Compassvale Walk）一个住宅单位里被捕。肃毒局也从单位搜出冰毒、电子秤、空塑料袋和吸毒工具。17岁的少年则是64人中年纪最小的。

肃毒局星期六（3月23日）发文告说，当局在3月18日至22日展开全国扫毒行动，包括宏茂桥、盛港、兀兰和义顺等地区。

当局也在行动中起获黑市价格约55万5000元的毒品，包括1万1467克大麻、1336克冰毒、10克克他命、六克海洛英、三颗和82克摇头丸、3818颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、46枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票、19瓶疑含羟基丁酸钠（GHB）的液体，以及10瓶美沙酮（Methadone）。

单是1万1467克大麻和1336克冰毒，就足以满足2400名嗜毒者长达一周的毒瘾。

根据文告，肃毒局人员是在3月18日早上突击位于盛港康埔桦径的单位，从该名18岁学生的房间搜出16克冰毒、一台电子枰、大量空的塑料袋和其他吸毒用具。初步调查显示，18岁学生涉嫌在两名19岁青年的协助下，参与贩毒活动。

肃毒局义顺截查一车 搜出多种毒品

3月21日，肃毒局人员在义顺2道一带拦截一辆车子，逮捕40岁驾驶者和32岁乘客，并从车上搜出9991克大麻、1126克冰毒、10克的克他命、82克摇头丸、46枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票和3812颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸。

肃毒局人员接着突击上述两人的住家，并从其中一人位于三巴旺弄（Sembawang Close）的单位内逮捕一名32岁男子。当局也从屋内搜出66克冰毒、两颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸和0.25克摇头丸。

另一名40岁男子则在兀兰81街的一个单位内被捕，当局也在屋内起获1476克大麻和19瓶疑含羟基丁酸钠（GHB）的液体。

执法署署长：被捕毒贩不到20岁 令人担忧

执法署署长萨赫礼副助理总监（Saherly Bin Limat）在文告中说，这次执法行动中被捕的毒贩和同伙年龄都小于20岁，这是一个令人担忧的情况。

心理卫生学院2022年健康及生活方式调查显示，本地嗜毒者首次接触毒品的平均年龄小于16岁，超过四成的嗜毒者早在18岁以前就已开始滥用毒品。“提早灌输教育和家长及早干预是至关重要的，我们吁请所有父母尽早与孩子沟通，指引他们走向无毒品的生活。”

根据滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都是犯法的。贩运超过250克冰毒或500克大麻者，一旦罪名成立将面对死刑。

所有案件的调查仍在进行中。